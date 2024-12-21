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Песков рассказал, от чего будут зависеть будущие отношения России и США

Песков: отношения России и США будут зависеть от заявлений и действий Вашингтона
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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, от чего будут зависеть будущие отношения Москвы и Вашингтона. Его слова приводит РИА Новости.

»США — это недружественная нам страна», — напомнил Песков.

По его словам, все будет зависеть от того, какие будут дальше заявления, а также как будет проявляться отношение к России.

18 декабря Песков отмечал, что пока нельзя сказать, изменятся ли отношения РФ и Европы после прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа. Он добавил, что Европа утратила свою самостоятельность. Песков обратил внимание, что создается впечатление, будто современные лидеры европейских стран дали на откуп США свою самостоятельность.

Также Песков отмечал, что у России нет информации о планируемых поездках специального посланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога.

Ранее в США усомнились, что Трамп навяжет Москве условия по достижению мира на Украине.

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