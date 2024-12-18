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В Кремле прокомментировали новости о поездках посланника Трампа по Украине

Песков: не располагаем деталями о поездках посланника Трампа по Украине Келлога

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Jonathan Drake/Reuters

У России нет информации о планируемых поездках специального посланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. Об этом во время брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видели соответствующие сообщения СМИ о том, что такие поездки планируются. Каких-либо контактов с командой Трампа на этот счет не было», — сказал представитель Кремля.

17 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что кандидат Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог посетит Киев и столицы европейских стран в начале января, поскольку новая администрация пытается как можно скорее положить конец украинскому конфликту.

13 декабря команда Дональда Трампа начала обсуждение украинского конфликта с администрацией Джо Байдена и представителями Украины. Киев назвал атмосферу переговоров позитивной, но конкретных предложений по урегулированию пока не получил. Источники NBC News допускают, что Трамп может ограничить поддержку Украины в НАТО, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США усомнились, что Трамп навяжет Москве условия по достижению мира на Украине.

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