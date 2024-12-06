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В США усомнились, что Трамп навяжет Москве условия по достижению мира на Украине

Профессор Миршаймер заявил, что Трамп не сможет навязать свои условия Москве

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Brandon Bell/Pool/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп не сможет воздействовать на Москву, чтобы навязать свои условия по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Объясните мне, как они (Трамп и его команда. — «Газета.Ru») собираются это сделать (навязать условия России. — «Газета.Ru»)? У администрации Байдена не получилось. Как Трамп это сделает?» — задался вопросом Миршаймер.

Профессор подчеркнул, что элемент принуждения в отношениях с Москвой не сработает, и тогда Трамп «поймет, с каким количеством проблем столкнулся».

2 декабря OSW Report опубликовал одну из первых версий плана посланника Трампа Кита Келлога. Он подразумевает прекращение изоляции России, оказание давления на Москву и Киев с целью начала переговоров, сохранение за РФ занятых территорий и отказ от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО на 10 лет.

В то же время в плане говорится о дальнейшей военной поддержке Киева. Уточняется, что Вашингтон перестанет снабжать Украину оружием, если ее руководство не пойдет на мирные переговоры.

Ранее в МИД РФ заявили о нулевой возможности компромисса Москвы и Киева.

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