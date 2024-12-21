Премьер Швеции начал рождественскую речь со слов об украинцах

Кристерссон в рождественской речи: Швеция будет с Украиной сколько потребуется

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обратился к шведским подданным с рождественской речью, которую начал со слов про украинцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что граждане страны собрались на Рождество «в тяжелые времена». Кристерссон добавил, что многие украинские семьи будут встречать праздники «с пустующим местом за обеденным столом.

Премьер отметил, что Швеция будет «оставаться рядом» с Украиной столько, сколько потребуется.

В рамках рождественской речи Кристерссон также упомянул конфликт на Ближнем Востоке, членство страны в Североатлантическом альянсе, миграцию, инфляцию, а также работу правительства страны.

16 декабря министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявил, что пока рано обсуждать отправку европейского миротворческого контингента на Украину. Этот вопрос украинская сторона должна поднять сама.

6 декабря сообщалось, что Управления материального снабжения вооруженных сил Швеции и Дании подписали контракт на сумму около $2,3 млрд с компанией BAE Systems Hägglunds на совместную закупку 205 боевых машин пехоты (БМП) Stridsfordon 90 версии CV9035 Mk IIIC.

Ранее в Швеции назвали сроки завершения конфликта на Украине.