Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Швеция и Дания совместно закупят вооружение для Киева

Швеция и Дания совместно закупят 205 бронированных машин, из них 40 — для Киева

close
Максим Блинов/РИА Новости

Управления материального снабжения вооруженных сил Швеции и Дании подписали контракт на сумму около $2,3 млрд с компанией BAE Systems Hägglunds на совместную закупку 205 боевых машин пехоты (БМП) Stridsfordon 90 версии CV9035 Mk IIIC. Об этом сообщает шведская правительственная канцелярия.

«Из этих 205 боевых машин 115 будут поставлены Дании, 50 — Швеции взамен ранее переданных Украине. Остальные 40 будут поставлены Украине и профинансированы за счет средств, ранее переданных Данией и Швецией», — говорится сообщении.

Отмечается, что в общей сложности 10 стран решили поставить на вооружение БМП CV90. Это Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Швеция, Швейцария и Украина.

В конце ноября сообщалось, что Швеция планирует выделить Украине «существенные» средства на производство ракет и беспилотников.

Ранее на Западе сообщили о критических потерях ВСУ в танках и БМП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами