Швеция и Дания совместно закупят вооружение для Киева

Управления материального снабжения вооруженных сил Швеции и Дании подписали контракт на сумму около $2,3 млрд с компанией BAE Systems Hägglunds на совместную закупку 205 боевых машин пехоты (БМП) Stridsfordon 90 версии CV9035 Mk IIIC. Об этом сообщает шведская правительственная канцелярия.

«Из этих 205 боевых машин 115 будут поставлены Дании, 50 — Швеции взамен ранее переданных Украине. Остальные 40 будут поставлены Украине и профинансированы за счет средств, ранее переданных Данией и Швецией», — говорится сообщении.

Отмечается, что в общей сложности 10 стран решили поставить на вооружение БМП CV90. Это Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Швеция, Швейцария и Украина.

В конце ноября сообщалось, что Швеция планирует выделить Украине «существенные» средства на производство ракет и беспилотников.

Ранее на Западе сообщили о критических потерях ВСУ в танках и БМП.