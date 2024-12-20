В США предрекли встречу «лидеров альфа-самцов» Путина и Трампа в 2025 году

WP: Путин и Трамп встретятся в 2025 году для обсуждения конфликта на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин встретятся в следующем году для обсуждения ситуации на Украине. С таким предположением выступила газета The Washington Post.

Как пишет издание, возможная встреча «самопровозглашенных геополитических лидеров альфа-самцов» будет посвящена урегулированию конфликта Москвы и Киева.

Газета ссылается на российский дипломатический источник, который заявил, что Москва не настроена на компромисс, поскольку ситуация на поле боя развивается в ее пользу, и будет вести переговоры с позиции силы. В то же время собеседник отметил, что Россия может проявить гибкость в отношении территориальных требований в обмен на уступки в будущей архитектуре безопасности континента.

По мнению авторов, Кремль будет стремиться превратить переговоры в длительный процесс, несмотря на желание Трампа заключить быструю сделку по Украине.

«По сути, это означает, что саммит Трампа и Путина может разделить мир на сферы влияния, при этом будет гарантировано главенство России над Украиной, Грузией и другими бывшими советскими соседями, не входящими в НАТО. Это ограничит НАТО и поставит под угрозу безопасность Европы», — пишет Washington Post.

Однако газета отмечает, что сторонам вряд ли удастся договориться из-за «максималистской позиции Путина» и опасений Трампа «выглядеть слабым».

Ранее Трамп заявил о готовности пообщаться с Путиным ради урегулирования на Украине.