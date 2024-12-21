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Минобороны Китая ответило на доклад Пентагона о военном развитии КНР

МО КНР выразило протест в связи с докладом Пентагона о военном развитии КНР
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Global Look Press

Минобороны Китая выразило протест в связи с докладом Пентагона о военном развитии КНР. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Чжан Сяоган, его цитирует РИА Новости.

«Факты свидетельствуют, что военная стратегия США становится все более конфронтационной, наступательной и авантюрной», — сказал он.

США, по его словам, стали «крупнейшим разрушителем международного порядка и самой большой угрозой глобальной безопасности».

19 декабря министерство обороны США опубликовало ежегодный доклад, в котором говорится, что Китай к середине 2024 года располагал более чем 600 ядерными боеголовками, а к 2030 году их численность превысит тысячу. В Пентагоне считают, что КНР наращивает свои ядерные силы на фоне усиления стратегической конкуренции с США.

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ на это заявил, что Китай поддерживает ядерные возможности на минимальном уровне, необходимом для поддержания своей безопасности.

Ранее в США признали, что ядерный арсенал Китая повлиял на стратегическую обстановку.

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