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Китайский дипломат заявил, что КНР поддерживает ядерные возможности на минимальном уровне

Дипломат Лю: Китай сохраняет минимальный ядерный арсенал для безопасности

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Mark Schiefelbein/AP

Китай поддерживает ядерные возможности на минимальном уровне, необходимом для поддержания своей безопасности. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя очередной ежегодный доклад Пентагона о военных возможностях КНР.

«Китай всегда строго придерживался оборонительной ядерной стратегии, соблюдая политику неприменения ядерного оружия первым и поддерживая свои ядерные возможности на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности», — сказал он.

По словам дипломата, Китай является единственной страной среди ядерных держав, которая взяла на себя такие обязательства.

КНР не будет угрожать применением ядерного оружия какой-либо стране до тех пор, пока таких угроз не будет в адрес Пекина, подчеркнул Лю.

Пресс-секретарь китайского посольства также добавил, что любые доклады, которые вмешиваются в тайваньский вопрос, являются грубым посягательством на внутренние дела страны.

18 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за создание условий для комплексной работы над снижением стратегических рисков путем сведения к минимуму конфликтного потенциала в отношениях ядерных держав.

Ранее политолог назвал сигналом РФ и Китаю слова Байдена о сокращении ядерного оружия.

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