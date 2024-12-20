В США признали, что ядерный арсенал Китая повлиял на стратегическую обстановку

Размер ядерного арсенала Китая достиг уровня, который основательно изменил стратегическую обстановку. Об этом сообщил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, передает ТАСС.

«Он (ядерный арсенал Китая. — «Газета.Ru») уже достиг того уровня, который фундаментальным образом изменил стратегическую обстановку», — отметил он.

По мнению Файнера, этот вопрос требует «глубокого взаимодействия, обсуждения между мировыми ядерными державами». Американский чиновник признал, что по этой причине Вашингтон стремится к прямому диалогу с Пекином.

Файнер добавил, что Китай находится на верхней строчке списка стран, от которых исходят «наибольшие риски» в сфере ядерной безопасности.

Накануне пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай поддерживает ядерные возможности на минимальном уровне, необходимом для поддержания своей безопасности. КНР не будет угрожать применением ядерного оружия какой-либо стране до тех пор, пока таких угроз не будет в адрес Пекина, подчеркнул он.

Ранее в США смоделировали последствия ядерного удара по России, КНДР и Китаю.