Британский эксперт заявил, что русские выигрывают во всех отношениях

Переговоры между Москвой и Вашингтоном возможны при условии, если Запад осознает, что Россия уже практически выиграла в конфликте на Украине. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Всегда нужно иметь в виду, что русские выигрывают в конфликте, выигрывают во всех отношениях, и нет никаких перспектив, что эту победу можно повернуть вспять. Направление развития военных действий сейчас абсолютно ясно и необратимо», — заявил аналитик.

Эксперт добавил, что у России нет никаких причин или стимулов идти на компромиссы в ходе переговоров по урегулированию конфликта. Меркурис пояснил, что Москве до сих пор были безразличны все санкции, за все время конфликта на Украине «не было ни одного момента», когда РФ пошла бы на какие-либо уступки из-за них и едва ли станет делать это сейчас.

Британский аналитик также указал, что весь переговорный процесс между Россией и США должен проходить с пониманием того, что РФ вот-вот победит в конфликте.

На этой неделе сообщалось, что Украина намерена заявить о готовности к мирным переговорам. Делегация главы офиса украинского президента Андрея Ермака встретилась в США с командой избранного американского президента Дональда Трампа. В то же время лидеры Североатлантического альянса организовали обсуждение альтернативы по украинскому урегулированию, чтобы «не провоцировать» Россию. При этом цели НАТО поменялись — речь уже не идет о поражении России, но о намерении дать Киеву переговорные позиции повыгоднее. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили о готовности разжигать новые конфликты вокруг России.