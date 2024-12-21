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Премьер Финляндии заявил, что не может открыть границу с Россией

Премьер Орпо снова заявил, что Финляндия не может открыть границу с РФ
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Lehtikuva/Kimmo Penttinen via Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что граница с Россией останется закрытой. Об этом сообщает Iltalehti.

«Восточная граница закрыта до дальнейшего уведомления», — сказал он.

По его словам, Финляндия не может ее открыть, пока не будет найден способ, «с помощью которого по согласованию с Россией можно открыть один или несколько пограничных пунктов». Он отметил, что на данный момент такого взаимопонимания нет.

Он отметил, что Финляндия может открыть границу только если РФ не направит в Финляндию мигрантов без надлежащих документов.

В декабре в четырех финских городах прошли митинги в поддержку открытия границ с Россией. Они состоялись в городах Хельсинки, Лахти, Лаппеенранта и Тампере. По словам демонстрантов, граница должна быть открыта не только для товаров, но и для людей и легальных путешественников.

4 апреля правительство Финляндии продлило закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией «до дальнейшего уведомления». Президент Финляндии Александер Стубб поддержал решение правительства о закрытии автотранспортных пропускных пунктов на границе с Россией на неопределенный срок.

Ранее финский профессор раскритиковал решение ЕС по укреплению границ с Россией.

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