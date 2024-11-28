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Путин заявил о популярности русского мира среди других стран

Путин: мировоззрение русского мира находит широкий отклик на планете

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Автор: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Мировоззренческая основа русского мира с его открытостью, уважением ко всем самобытным культурам и цивилизациям находит широкий отклик во многих государствах. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в приветствии участникам 26-го Всемирного русского народного собора «Русский мир: внешние и внутренние вызовы», передает РИА Новости.

По словам главы РФ, все больше стран и народов выступают за построение безопасного, демократического, многополярного мироустройства. Эти государства хотят добиться устранения барьеров на пути сотрудничества, избавиться от всех форм расизма и неоколониализма, добавил Путин.

Российский лидер также отметил, что солидарность россиян, их общая готовность отстаивать интересы своей Родины, истину и справедливость позволяют стране достойно отвечать на любые вызовы, добиваться намеченных целей, обретать новых союзников.

Всемирный русский народный собор — российский общественный форум, который проходит с 1993 года почти ежегодно.

Ранее сообщалось, что лидеры всех фракций Госдумы поддержали видение Путина в вопросах мироустройства.

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