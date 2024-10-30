Лавров прокомментировал намерения разобщить Русский мир

Намерения кого-либо разобщить Русский мир являются абсолютно бесперспективными. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время открытия VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, передает ТАСС.

«Представительный состав участников конгресса наглядно демонстрирует, что намерения разобщить Русский мир абсолютно бесперспективны», — сказал он.

Также дипломат подчеркнул, что все цели специальной военной операции будут достигнуты, безопасность Российской Федерации будет надежно обеспечена.

До этого Владимир Путин заявил, что любой результат урегулирования конфликта на Украине должен быть в пользу РФ и исходить из обстановки на поле боя. Он обратил внимание, что Москва не собирается идти на уступки в ходе переговоров с Киевом. Тем не менее российские власти готовы искать разумные компромиссы для завершения боевых действий, уточнил президент.

Ранее Трамп заявил, что предотвратил бы СВО словами «Владимир, ты этого не сделаешь».