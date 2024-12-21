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Вице-премьер Казахстана Нурлан Байбазаров ушел в отставку

Президент Казахстана освободил от должности вице-премьера Нурлана Байбазарова
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Pavel Mikheyev/Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности вице-премьера Нурлана Байбазарова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Байбазаров отвечал за развитие национальной экономики.

Подробностей о причинах увольнения не раскрыли. Также пока не объявляли, кто будет назначен на эту должность вместо Байбазарова.

В начале декабря суд арестовал бывшего вице-мэра Красноярска Алексея Давыдова, подозреваемого в посредничестве при передаче взятки в размере 73 млн рублей.

В конце ноября были задержаны министр транспорта — замгубернатора Ростовской области Виталий Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко. В отношении замглавы региона возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия. Согласно решению суда, он будет находиться в СИЗО до 24 января 2025 года.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил Олега Фадеенко от должности главы администрации Красносельского района города.

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