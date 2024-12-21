Основная причина начала СВО на Украине состоит в том, что у НАТО «разгулялись аппетиты». Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Аппетиты у НАТО разгулялись, и, в общем-то, СВО началась, большей частью только из-за этого», — подчеркнул он.

Сальдо ранее также говорил, что признание коллективным Западом того, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области теперь являются частью Российской Федерации, неизбежно.

16 декабря президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии российского оборонного ведомства заявлял, что на СВО происходит перелом.

Он отметил, что Россия полностью перехватила стратегическую инициативу в зоне боевых действий.

Ранее Путин назвал главную причину всех успехов России.