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В России назвали основную причину начала СВО

Сальдо: основная причина СВО — это разгулявшиеся аппетиты стран НАТО
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Основная причина начала СВО на Украине состоит в том, что у НАТО «разгулялись аппетиты». Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Аппетиты у НАТО разгулялись, и, в общем-то, СВО началась, большей частью только из-за этого», — подчеркнул он.

Сальдо ранее также говорил, что признание коллективным Западом того, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области теперь являются частью Российской Федерации, неизбежно.

16 декабря президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии российского оборонного ведомства заявлял, что на СВО происходит перелом.

Он отметил, что Россия полностью перехватила стратегическую инициативу в зоне боевых действий.

Ранее Путин назвал главную причину всех успехов России.

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