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Сальдо ожидает, что Западу придется признать новые регионы за Россией

Сальдо: в новой мировой системе признают все конституционные территории России

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Признание коллективным Западом того, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области теперь являются частью Российской Федерации, неизбежно. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам чиновника, сейчас Россия сражается за установление понятных и равных правил на международной арене, она этого добьется.

Сальдо считает, что в новой мировой системе за Российской Федерацией будут признаны все ее «конституционные территории». Также он отметил, что действия западных стран дискредитировали международную правовую систему и навсегда разрушили Ялтинский мир, установленный странами-победительницами после Второй мировой войны (1939–1945 годы).

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, стали субъектами Российской Федерации. Киев результаты этих референдумов до сих пор не признает.

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