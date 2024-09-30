Признание коллективным Западом того, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области теперь являются частью Российской Федерации, неизбежно. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам чиновника, сейчас Россия сражается за установление понятных и равных правил на международной арене, она этого добьется.

Сальдо считает, что в новой мировой системе за Российской Федерацией будут признаны все ее «конституционные территории». Также он отметил, что действия западных стран дискредитировали международную правовую систему и навсегда разрушили Ялтинский мир, установленный странами-победительницами после Второй мировой войны (1939–1945 годы).

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, стали субъектами Российской Федерации. Киев результаты этих референдумов до сих пор не признает.

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