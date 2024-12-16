Путин заявил о переломе на поле боя в ходе СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что на поле боя в ходе специальной военной операции (СВО) происходит перелом. Об этом он сказал в ходе заседания коллегии российского оборонного ведомства, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Он отметил, что Россия полностью перехватила стратегическую инициативу в зоне боевых действий.

«И наша боевая активность — полный перехват стратегической инициативы», — заявил российский лидер.

Министр обороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства сообщил, что в российские войска в 2024 году приняли свыше 427 тыс. военнослужащих. По его словам, ежедневно в стране заключают контракты более 1,2 тыс. человек.

Глава министерства также заявил, что украинские войска в 2024 году потеряли 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Он добавил, что с начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли почти 1 млн человек.

16 декабря Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны в Национальном центре управления обороной РФ, откуда обеспечивается централизованное боевое управление Вооруженными силами России.

Ранее Путин назвал главную причину всех успехов России.