Зеленский рассказал, в каком виде Украина должна войти в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен получить приглашение в НАТО со всей своей территорией. Его слова приводит американский телеканал CBN News.

Говоря о гарантиях безопасности, Зеленский заявил, что единственная доступная и рабочая модель – находиться под зонтиком НАТО и получить приглашение в военный блок. В то же время он заметил, что вряд ли Украина вступит в Североатлантический альянс до завершения конфликта.

«Но если мы хотим завершить войну, мы должны направить это приглашение всей территории Украины в пределах международно признанных границ», — заявил Зеленский.

9 декабря Зеленский объявил, что планирует созвониться с Байденом и обсудить приглашение в НАТО. По словам украинского лидера, говорить на эту тему с избранным главой США Дональдом Трампом сейчас нет смысла, поскольку он «еще не в Белом доме и у него нет всех этих юридических прав».

Ранее на Украине заявили, что США пригласят Киев в НАТО с одним условием.