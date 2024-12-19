Блинкен заявил о неизбежности вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в Североатлантический альянс неизбежно, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Запись его выступления опубликована на официальном YouTube-канале американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, в текущий момент Киеву следует продолжить практические шаги на пути в НАТО. Например, провести реформы военных институтов, а также «укрепить демократию».

Блинкен добавил, что вступление Киева в НАТО будет «очень, очень сложным» вопросом на мирных переговорах с Москвой.

Накануне специальный помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер заявил, что решение о перспективах вступления Украины в НАТО будет зависеть от администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что планирует созвониться с действующим президентом США Джо Байденом и обсудить приглашение в НАТО. По словам украинского лидера, говорить на эту тему с избранным лидером США Дональдом Трампом сейчас нет смысла, поскольку он «еще не в Белом доме и у него нет всех этих юридических прав».

Ранее Зеленский назвал требуемую компенсацию за отказ от приглашения в НАТО.