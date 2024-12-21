Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ООН прокомментировали атаку ВСУ по Рыльску

В ООН призвали предотвратить жертвы после обстрела Рыльска
close
Телеграм-канал «SHOT»

Необходимо предотвратить жертвы среди мирного населения после атаки Вооруженных сил Украины по городу Рыльску, расположенному в приграничье Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Фархан Хак в беседе с «Известиями».

Все стороны конфликта должны приложить «максимальные усилия для предотвращения любых жертв среди гражданского населения», отметил он. Хак добавил, что необходимо руководствоваться международным гуманитарным правом.

Рыльск подвергся атаке со стороны украинских войск 20 декабря. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ВСУ сознательно целились по мирным объектам и учреждениям социальной инфраструктуры при атаке по Рыльску, который находится примерно в 70 км от атомной электростанции.

По словам Хинштейна, в результате атаки были повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, а также жилые дома.

По данным Telegram-канала SHOT, обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS, расположенной в Черниговской области Украины. Всего по городу было выпущено более 13 залпов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее Небензя заявил, что Россия ответит на обстрел Рыльска.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами