В ООН прокомментировали атаку ВСУ по Рыльску

В ООН призвали предотвратить жертвы после обстрела Рыльска

Необходимо предотвратить жертвы среди мирного населения после атаки Вооруженных сил Украины по городу Рыльску, расположенному в приграничье Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Фархан Хак в беседе с «Известиями».

Все стороны конфликта должны приложить «максимальные усилия для предотвращения любых жертв среди гражданского населения», отметил он. Хак добавил, что необходимо руководствоваться международным гуманитарным правом.

Рыльск подвергся атаке со стороны украинских войск 20 декабря. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ВСУ сознательно целились по мирным объектам и учреждениям социальной инфраструктуры при атаке по Рыльску, который находится примерно в 70 км от атомной электростанции.

По словам Хинштейна, в результате атаки были повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, а также жилые дома.

По данным Telegram-канала SHOT, обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS, расположенной в Черниговской области Украины. Всего по городу было выпущено более 13 залпов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее Небензя заявил, что Россия ответит на обстрел Рыльска.