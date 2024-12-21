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Небензя раскрыл, кто зарабатывает на украинском конфликте

Небензя: корпорации США больше всего зарабатывают на конфликте на Украине
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Mike Segar/Reuters

Оборонные корпорации США больше всего зарабатывают на украинском конфликте. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

«Больше всего на конфликте наживаются американские компании», — отметил он.

По словам дипломата, в прошлом году на 41 американскую корпорацию пришлась половина от общего объема продаж оружия, что позволило им заработать $317 млрд — 50% общемировых доходов от продажи вооружения.

«Украина стала настоящей золотой жилой для военно-промышленного комплекса англосаксонских стран и их союзников», — добавил Небензя.

В конце ноября посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что США и Евросоюз взялись за наращивание военно-промышленного комплекса на Украине из-за непомерных запросов ВСУ. Дипломат также напомнил «о милитаристских аппетитах» самих стран НАТО. Корчунов подчеркнул, что недружественные России государства, среди которых Норвегия, активно взялись за наращивание производства военной продукции на Украине.

Ранее в Европарламенте заявили, что Запад развивает свой ВПК ценой жизни украинцев.

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