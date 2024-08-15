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В Европарламенте заявили, что Запад развивает свой ВПК ценой жизни украинцев

Депутат ЕП Уоллес: Запад развивает свой ВПК ценой жизни украинцев

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

ЕС не заинтересован в количестве жертв конфликта на Украине, поскольку нацелен на дальнейшее развитие своего военно-промышленного комплекса ценой жизней украинцев. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

«ЕС совершенно не беспокоят сотни тысяч украинцев рабочего класса, погибающих в этом глупом прокси-конфликте США и НАТО», — подчеркнул он, отметив, что страны Евросоюза намерены посредством украинского конфликта развивать собственный оборонно-промышленный сектор.

До этого отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что Соединенные Штаты используют украинских солдат, чтобы проверить, насколько эффективным является американское оружие.

Сообщалось, что комиссия по национальной оборонной стратегии США сделала выводы о якобы растущих угрозах со стороны РФ, КНР, Ирана и КНДР, чтобы привлечь дополнительное финансирование в производство оружия.

Ранее в США придумали, как Украине решить вопрос с дефицитом пилотов F-16.

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