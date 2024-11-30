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Посол в Норвегии раскрыл, почему Запад взялся за наращивание ВПК Украины

Посол Корчунов: Запад наращивает ВПК на Украине из-за непомерных запросов ВСУ

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Светлана Шевченко/РИА Новости

США и ЕС взялись за наращивание военно-промышленного комплекса (ВПК) на Украине из-за непомерных запросов ВСУ. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

Дипломат также напомнил «о милитаристских аппетитах» самих стран НАТО. Корчунов подчеркнул, что недружественные России государства, среди которых Норвегия, активно взялись за наращивание производства военной продукции на Украине.

«Нам надо быть готовыми к тому, что эта тенденция будет только усиливаться», — сказал российский посол.

Посол напомнил, что норвежское правительство субсидирует проект по передаче Украине технологий производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм и налаживанием их выпуска. Концерн Nammo уже получил эту экспортную лицензию.

До этого сообщалось, что власти Норвегии направят 500 млн норвежских крон (примерно $45,3 млн) на поддержку оборонной промышленности Украины. Эти средства будут использованы для ускорения производства оружия и военной техники.

Ранее Байдена возмутили российские удары по Украине.

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