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США назвали продуктивными контакты с лидером оппозиции в Сирии

Axios: США назвали продуктивными контакты с лидером сирийской оппозиции
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Делегация американских дипломатов во главе с помощником государственного секретаря по делам Ближнего Востока Барбарой Лиф провела в Дамаске первые очные контакты с лидером сирийской оппозиции Ахмадом аш-Шараа. Об этом сообщает издание Axios.

Власти США положительно охарактеризовали данные контакты. Других подробностей о содержании переговоров в Дамаске на данный момент не приводится.

Делегация американских дипломатов обсудила с представителями сирийских властей в Дамаске вопросы снятия санкций и исключения «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) из списка террористических организаций.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва поддерживает отношения с группировками в Сирии, и все они заинтересованы в том, чтобы российские базы остались в этой стране. Глава государства предложил использовать базы для доставки гуманитарной помощи.

Ранее Башар Асад заявил, что ему было бессмысленно оставаться в Сирии.

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