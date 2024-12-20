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Путин потребовал обеспечить «Матерей-героинь» необходимыми льготами

Путин предложил распространить соцгарантии для Героев Труда на «Матерей-героинь»

Женщины, удостоенные почетного звания «Мать-героиня», должны иметь возможность пользоваться всеми социальными гарантиями и льготами, предусмотренными для Героев Труда. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

В пятницу, 20 декабря, российский лидер проводит заседание Государственного совета РФ. Ключевая тема обсуждения — меры поддержки семей.

«Матери-героини» <...> по праву имеют такой же высокий статус, как Герои Труда. Но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость», — подчеркнул Путин в ходе совещания.

На этом фоне президент предложил распространить все социальные гарантии и выплаты, которые положены Героям Труда, на «Матерей-героинь».

19 декабря российский лидер провел прямую линию с гражданами. Во время мероприятия Путин обратил внимание, что для обеспечения прироста населения необходимо поднять коэффициент рождаемости до 2,3%.

Кроме того, глава государства сообщил о планах создать программу поддержки для регионов РФ с низким уровнем рождаемости. По его словам, речь идет о субъектах, где коэффициент рождаемости составляет менее 1,41%.

Ранее президент РФ призвал создать условия для перелома демографической ситуации в стране.

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