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Путин объявил 2025 год в России Годом защитника Отечества

Путин предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества в честь 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании Государственного совета он отметил, что в следующем году в стране будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что это будет сделано в честь участников специальной военной операции (СВО) и в память о подвигах предков.

Накануне официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя заявление Путина, которое он сделал в ходе прямой линии, сообщила, что Россия пригласит представителей стран антигитлеровской коалиции на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет в Москве 9 мая 2025 года. По ее словам, перечень конкретных персон прорабатывается МИД в координации с администрацией президента.

Президент России ежегодно с 2007 года своим указом посвящает каждый следующий год какой-либо теме для привлечения к ней общественного внимания в стране.

Ранее Мединский объяснил, почему Европа не празднует День Победы 9 мая.

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