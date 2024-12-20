Эксперт: во время «Итогов года» Путин решил сразу две сложные проблемы

Член СПЧ Малькевич: во время Итогов года Путин решил вопрос с семейной ипотекой

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» не просто отвечает на вопросы, волнующие граждан, но и решает конкретные проблемы, а также дает поручения различным ведомствам и структурам. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Малькевич.

«Так, Минфин после слов Путина о недопустимости каких-либо лимитов по семейной ипотеке анонсировал изменения в соответствующие правила. А законопроект о наделении бойцов в Курской области статусом ветерана боевых действий уже направлен в правительство», — обратил внимание Малькевич.

Он добавил, что мероприятие в этом году было одним из самых продолжительных.

19 декабря в Москве в Гостином дворе прошли «Итоги года с Владимиром Путиным» — формат, который объединил прямую линию и большую пресс-конференцию. За 4 часа 27 минут президент ответил на 74 вопроса от журналистов и граждан.

Наибольшее внимание уделили социальной сфере и международным отношениям, а также военной операции на Украине. Путин отвечал на вопросы об «Орешнике», ситуации в Сирии, российской экономике и демографии, трудовых мигрантах, замедлении YouTube, а также рассказал, с кем бы он захотел выпить чашку чая, что в нем изменилось из-за СВО и что для него значит Россия.

Ранее в Британии оценили пресс-конференцию Путина.