Байден прервал поездку в Делавэр и срочно вернулся в Белый дом

Президент США Джо Байден прервал поездку в штат Делавэр, чтобы вернуться в Вашингтон из-за проблем с принятием временного бюджета страны. Об этом сообщает журнал Forbes, публикуя видеозапись посадки американского лидера и первой леди в вертолет.

«Джо Байден и Джилл Байден покинули Уилмингтон, Делавэр, для возвращения в Белый дом», — отмечается в подписи к видео.

Сообщается, что президент посещал Делавэр, чтобы почтить память первой жены и дочери, которых не стало в 1972 году в результате автокатастрофы.

20 декабря проект временного бюджета США не набрал необходимой для согласования поддержки в палате представителей.

17 декабря газета The Washington Post со ссылкой на источники в Капитолии писала, что Соединенные Штаты 20 декабря могут столкнуться с временной остановкой работы правительства (шатдауном) из-за разногласий в конгрессе по ряду статей финансирования бюджета. Если демократы и республиканцы не договорятся об условиях очередной сделки по временной резолюции, гарантирующей продолжение финансирования правительства, то США останутся без денег на работу федеральных министерств и ведомств.

Ранее Маск назвал преступлением проект временного бюджета США.