Bild: в Германии отказываются от службы в армии из-за страха попасть на Украину

В Германии в 2024 году резко возросло число граждан, отказывающихся от прохождения военной службы. Об этом пишет издание Bild.

«У бундесвера проблемы! Товарищи от него бегут!» — говорится в сообщении газеты.

В материале немецкого издания со ссылкой на представителя минобороны ФРГ говорится, что в 2024 году от военной службы отказались около двух с половиной тысяч немцев.

Как пишет Bild, количество отказавшихся от службы в армии немцев в этом году в 11 раз превысило показатели, имевшие место до начала специальной военной операции на Украине.

В конце ноября сообщалось, что число наемников, которые едут на Украину, чтобы вступить в ряды местной армии, существенно сократилось.

Источники ТАСС заявляли, что уменьшение числа комбатантов из западных стран связано с тем, что условия службы представляются им слишком тяжелыми. Кроме того, велик риск угодить под ракетный или артиллерийский удар.

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