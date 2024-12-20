Российские военнослужащие в ходе отражения атаки нанесли удары по местам скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что в течение суток подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ в Курской области. Ударам подверглись позиции украинских войск в районе населенных пунктов Горналь, Южный, Русское Поречное, Мирный, Александрия и Свердликово. Также несколько мест скопления живой силы и техники ВСУ заметили около населенных пунктов Николаево-Дарьино, Лебедевка, Черкасская Конопелька, Куриловка, Погребки, Леонидово и Мартыновка.

Кроме того, за аналогичный промежуток времени бойцы Вооруженных сил РФ отразили четыре контратаки со стороны украинских военных. Их организовали штурмовые группы ВСУ.

«Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника <...> в Сумской области», — подчеркивается в заявлении.

Из него следует, что российские подразделения атаковали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Беловоды и Журавка. Еще под удары попали объекты украинских войск у населенных пунктов Ободы, Хотень, Водолаги и Басовка.

Ранее экипажи российских вертолетов Ка-52М сорвали ротацию ВСУ в Курской области.