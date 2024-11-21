Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Наемники стали реже вступать в ряды ВСУ

ТАСС: приток наемников в ряды украинских войск снизился

close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Число наемников, которые едут на Украину, чтобы вступить в ряды местной армии, существенно сократилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сейчас поток наемников значительно снизился. Из Европы и США уже почти не едут, воюют в основном жители неблагополучных стран, например Южной Америки», — рассказал источник.

По его словам, уменьшение числа комбатантов из западных стран связано с тем, что условия службы представляются им слишком тяжелыми. Кроме того, велик риск угодить под ракетный или артиллерийский удар.

По данным SHOT, только в Курской области с начала ноября ВСУ потеряли 210 иностранных наемников. Среди уничтоженных комбатантов есть граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании. По информации канала, остальных иностранцев сейчас пытаются эвакуировать из котла. К этому подключили тыловые железнодорожные украинские войска из 756-го полка охраны ГССП.

Ранее воюющих за ВСУ двух американцев внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами