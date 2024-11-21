Наемники стали реже вступать в ряды ВСУ

Число наемников, которые едут на Украину, чтобы вступить в ряды местной армии, существенно сократилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сейчас поток наемников значительно снизился. Из Европы и США уже почти не едут, воюют в основном жители неблагополучных стран, например Южной Америки», — рассказал источник.

По его словам, уменьшение числа комбатантов из западных стран связано с тем, что условия службы представляются им слишком тяжелыми. Кроме того, велик риск угодить под ракетный или артиллерийский удар.

По данным SHOT, только в Курской области с начала ноября ВСУ потеряли 210 иностранных наемников. Среди уничтоженных комбатантов есть граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании. По информации канала, остальных иностранцев сейчас пытаются эвакуировать из котла. К этому подключили тыловые железнодорожные украинские войска из 756-го полка охраны ГССП.

Ранее воюющих за ВСУ двух американцев внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ.