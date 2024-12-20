США и Евросоюз игнорируют вопрос легитимности власти на Украине, где в настоящее время отсутствует законно избранный глава государства. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас на Украине приказы военным отдает человек, который фактически захватил власть, поэтому в стране нужно провести президентские выборы.

Володин объяснил, почему Вашингтон и Брюссель пытаются замалчивать вопрос легитимности президентства Владимира Зеленского.

«В силу того, что самому Байдену остался месяц. Правительству Шольца вынесен вотум недоверия. Во Франции кризис. Всем им Зеленский нужен лишь для одного — скрыть их преступления на Украине», — написал спикер Госдумы.

На Украине и в странах, выступающих ее союзниками, к власти должны прийти легитимные, ответственные политики, которые смогут обеспечить долгосрочное перемирие, добавил Володин.

19 декабря на прямой линии президент РФ Владимир Путин, среди прочего, подчеркивал, что срок президентства Зеленского закончился вместе с его легитимностью, восстановить которую невозможно. По словам российского лидера, в украинском законодательстве предусмотрено, что власть должна перейти к спикеру Верховной рады. В Москве считают важным этот вопрос, так как только с легитимной властью можно подписать мирные соглашения.

Ранее Путин предрек бегство властей Украины за границу.