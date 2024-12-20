Президент Германии примет решение о роспуске парламента 27 декабря

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен принять решение о роспуске парламента страны 27 декабря. Об этом сообщила представитель канцелярии главы государства Керстин Гаммелин на своей странице в соцсети X.

По ее словам, Штайнмайер за последние несколько дней провел переговоры с председателями парламентских фракций и убедился в отсутствии перспектив создания стабильного большинства для правительства ФРГ.

«Я намерен 27 декабря 2024 года принять решение о роспуске Бундестага в соответствии со статьей 68 Основного закона», — приводит Гаммелин слова Штайнмайера.

16 декабря немецкий парламент (бундестаг) проголосовал за вынесение кабинету министров Шольца вотума недоверия. Если результаты голосования утвердит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, то в стране состоятся досрочные парламентские выборы. Их назначат на 23 февраля.

Шольц на фоне этих событий предложил Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент ФРГ.

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