МИД Грузии вызвал посла Великобритании

МИД Грузии вызвал британского посла Гарета Уорда, после того как Великобритания ввела санкции против главы МВД республики Вахтанга Гомелаури и других чиновников. Об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По данным корреспондентов, посол уже явился в здание МИД, но не давал комментариев журналистам. С ним беседуют представители грузинского внешнеполитического ведомства.

До этого Великобритания ввела санкции против Гомелаури, его заместителя Александра Дарахвелидзе, главы Департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили, директора Департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури.

Позже американские власти также ввели санкции против двоих должностных лиц Грузии. В перечень попал в том числе и Вахтанг Гомелаури. Как пояснили в документе, глава ведомства попал под ограничения за причастность к «подавлению мирных протестов». Также в санкционном списке оказался заместитель начальника управления особого назначения МВД Мирзы Керевадзе.

Ранее Кобахидзе рассказал, какие страны ЕС отказывались вводить санкции против Грузии.