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США ввели санкции против должностных лиц Грузии

США ввели санкции против двоих должностных лиц Грузии
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Depositphotos

Американские власти ввели санкции против двоих должностных лиц Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минфин США.

В перечень попал министр внутренних дел республики Вахтанг Гомелаури. Как пояснили в документе, глава ведомства попал под ограничения за причастность к «подавлению мирных протестов». Также в санкционном списке оказался заместитель начальника управления особого назначения МВД Мирзы Керевадзе.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США вводит санкции в отношении двух грузинских чиновников из министерства внутренних дел Грузии, которые принимали участие в жестоких репрессиях в отношении представителей СМИ, деятелей оппозиции и протестующих, в том числе во время демонстраций в течение 2024 года», — говорится в заявлении.

До этого Великобритания ввела санкции против министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, его заместителя Александра Дарахвелидзе, главы Департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили, директора Департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури.

Ранее Кобахидзе рассказал, какие страны ЕС отказывались вводить санкции против Грузии.

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