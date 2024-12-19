Британия ввела санкции против правоохранителей Грузии за разгон протестующих

Великобритания ввела санкции против министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, его заместителя Александра Дарахвелидзе, главы Департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили, директора Департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что санкции связаны с якобы «жестокими нападениями на журналистов и мирных протестующих в Грузии».

«Наши сегодняшние действия свидетельствуют о том, что Великобритания поддерживает народ Грузии и рассмотрит все возможности для привлечения виновных к ответственности», – заявил глава МИД Британии Дэвид Лэмми.

16 декабря глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас подтвердила подготовку санкций против Грузии. Она уточнила, что возможны ограничения безвизового режима. В настоящее время в ЕС обсуждают санкционный лист, но единогласного мнения по нему пока нет.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее Кобахидзе рассказал, какие страны ЕС отказывались вводить санкции против Грузии.