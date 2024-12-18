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Кобахидзе рассказал, какие страны ЕС отказывались вводить санкции против Грузии

Премьер Кобахидзе: Испания и Италия отказывались вводить санкции против Грузии

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Nadja Wohlleben/Reuters

На Испанию, Италию и Румынию оказывалось давление из-за их сопротивления введению санкций в отношении Грузии. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Глава грузинского кабмина поблагодарил эти страны, а также Венгрию и Словакию, однако позднее Испания, Италия и Румыния дезавуировали его заявление. Как отметил Кобахидзе, данные государства «вынужденно отозвали свои позиции».

«Это их решение. У нас есть факты из надежных, заслуживающих доверие источников, что они (Испания, Италия и Румыния) поддержали Грузию (16 декабря в Брюсселе на заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза)», — сказал политик.

16 декабря глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас подтвердила подготовку санкций против Грузии. Она уточнила, что возможны ограничения безвизового режима. В настоящее время в ЕС обсуждают санкционный лист, но единогласного мнения по нему пока нет.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов.

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