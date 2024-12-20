В НАТО анонсировали усиление присутствия на Украине в 2025 году

Представитель НАТО Тернер: альянс усилит присутствие на Украине в 2025 году

Представитель НАТО на Украине Патрик Тернер анонсировал усиление присутствия альянса на территории республики в 2025 году. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Тернер отметил, что НАТО «в той или иной форме» присутствует на Украине уже 26 лет. Он подчеркнул, что за 2024 год присутствие НАТО «утроилось» и альянс планирует «еще больше усилить его в следующем году».

«Цель состоит в том, чтобы представлять всю очень важную повестку дня между НАТО и Украиной, поэтому нам нужно значительное присутствие», — указал военный.

19 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вступление Украины в НАТО неизбежно. По словам Блинкена, Киеву необходимо продолжать реформы военных институтов и укреплять демократические процессы. Он отметил, что вопрос вступления Украины в альянс станет «очень, очень сложным» на мирных переговорах с Москвой.

В свою очередь помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер подчеркивал, что решение о перспективах вступления Украины в НАТО будет зависеть от администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Ранее на Западе раскрыли цель существования НАТО.