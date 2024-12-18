В Белом доме заявили, что вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решать команда Трампа

Решение о перспективах вступления Украины в НАТО будет зависеть от администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил специальный помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер, сообщает РИА Новости.

«Это очень важный вопрос, который мы активно обсуждаем внутри команды. Думаю, теперь все будет зависеть от новой администрации, которая должна определить, как использовать перспективу членства Украины в НАТО в ближайшие месяцы, особенно если переговоры начнутся в 2025 году», — сказал он.

По словам Карпентера, в настоящий момент в Североатлантическом альянсе нет консенсуса о возможности официального приглашения Украины в блок.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что планирует созвониться с действующим президентом США Джо Байденом и обсудить приглашение в НАТО. По словам украинского лидера, говорить на эту тему с избранным лидером США Дональдом Трампом сейчас нет смысла, поскольку он «еще не в Белом доме и у него нет всех этих юридических прав».

Позже член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Украину не пригласят в НАТО ни при Байдене, ни при Трампе.

Ранее Зеленский назвал требуемую компенсацию за отказ от приглашения в НАТО.