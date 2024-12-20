Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт ответил на вопрос о появлении миротворцев ЕС на Украине

Аналитик Данилов: сейчас нет условий для отправки миротворцев на Украину
close
French Army/AP

На данный момент нет необходимых условий для реализации идей ЕС о вводе миротворческих сил на Украину. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

«Здесь не надо ставить телегу впереди лошади. Как всегда, европейские страны обсуждают возможные решения, за которыми, в общем, не стоят, так скажем, необходимые для этого условия для их реализации», — подчеркнул он.

По мнению Данилова, для начала необходимы политические переговоры о деэскалации конфликта. Он считает, что до тех пор, пока упомянутый вопрос не решен, заявлять о потенциальных миротворческих действиях ЕС на Украине не стоит.

До этого газета The Washington Post писала, что европейские страны рассматривают возможность отправки миротворческих войск на территорию Украины в случае заключения соглашения о прекращении огня.

13 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп поддерживает идею размещения европейских войск на Украине после завершения конфликта. По мнению Трампа, иностранный контингент должен следить за соблюдением режима прекращения огня.

Ранее глава евродипломатии рассказала, что нужно для отправки войск на Украину.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами