Эксперт ответил на вопрос о появлении миротворцев ЕС на Украине

Аналитик Данилов: сейчас нет условий для отправки миротворцев на Украину

На данный момент нет необходимых условий для реализации идей ЕС о вводе миротворческих сил на Украину. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

«Здесь не надо ставить телегу впереди лошади. Как всегда, европейские страны обсуждают возможные решения, за которыми, в общем, не стоят, так скажем, необходимые для этого условия для их реализации», — подчеркнул он.

По мнению Данилова, для начала необходимы политические переговоры о деэскалации конфликта. Он считает, что до тех пор, пока упомянутый вопрос не решен, заявлять о потенциальных миротворческих действиях ЕС на Украине не стоит.

До этого газета The Washington Post писала, что европейские страны рассматривают возможность отправки миротворческих войск на территорию Украины в случае заключения соглашения о прекращении огня.

13 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп поддерживает идею размещения европейских войск на Украине после завершения конфликта. По мнению Трампа, иностранный контингент должен следить за соблюдением режима прекращения огня.

Ранее глава евродипломатии рассказала, что нужно для отправки войск на Украину.