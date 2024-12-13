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WSJ раскрыла планы Трампа по размещению войск ЕС на Украине

WSJ: Трамп хочет отправить войска ЕС на Украину для контроля прекращения огня

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Jean-Francois Badias/AP

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что европейские войска нужно будет разместить на территории Украины для контроля соблюдения режима прекращения огня. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам источников издания, американские военные, согласно плану Трампа, не будут напрямую вовлечены в эту миссию.

«Трамп призывает европейцев предпринимать больше действий, чтобы заставить Китай оказать влияние на Кремль для завершения конфликта», — пишет WSJ.

Собеседники газеты утверждают, что избранный президент США предлагает лидерам стран Европы применять пошлины в отношении товаров из КНР, если Пекин не согласится повлиять на Москву.

Обсуждения вопроса об отправке европейских войск на Украину все еще находятся на ранней стадии, и ряд вопросов пока не решены, в том числе, какие европейские страны будут в этом задействованы, сколько потребуется войск, какую роль в этом сыграют США и согласится ли Россия на эту сделку с участием стран НАТО, отмечают авторы издания.

Ранее в США рассказали о «рекордных» успехах России на Украине.

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