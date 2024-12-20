ЕС обсуждает размещение миротворцев на Украине без НАТО

Европейские страны рассматривают возможность отправки миротворческих войск на территорию Украины в случае заключения соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Рабочая концепция заключается в том, что группа европейских стран могла бы собрать силы для содействия поддержанию прекращения огня <…> Подобные силы не будут объединяться под флагом НАТО, поскольку для этого потребуется консенсус среди членов альянса, а Россия считает это нецелесообразным вариантом», — отмечается в публикации.

Авторы статьи подчеркнули, что европейские союзники Киева серьезно рассматривают идею размещения войск на Украине в случае заключения соглашения с Россией о прекращении войны. Аналитики и официальные лица заявили, что для обеспечения прекращения огня потребуется «значимая сила» численностью в десятки тысяч солдат. Для европейских лидеров крупные миротворческие силы, скорее всего, потребуют общественной поддержки и привлечения военных ресурсов, подчеркивает WP.

13 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп поддерживает идею размещения европейских войск на Украине после завершения конфликта. По мнению Трампа, иностранный контингент должен следить за соблюдением режима прекращения огня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «не забегать вперед» в обсуждении подобных инициатив. По его словам, эти вопросы должны рассматриваться на переговорах.

Ранее глава евродипломатии рассказала, что нужно для отправки войск на Украину.