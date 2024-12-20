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США выслали самое большое количество мигрантов с 2014 года

ICE: США выслали за 2024 финансовый год 271 тыс. мигрантов
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Fernando Llano/AP

Иммиграционная и таможенная служба США (US Immigration and Customs Enforcement, ICE) депортировала более 270 тыс. мигрантов за финансовый год, закончившийся 30 сентября. Об этом говорится в отчете ведомства.

Сотрудники иммиграционной службы выслали 271 484 мигранта в 192 страны — это почти вдвое больше, чем в 2023 году (142 580 человек). Кроме того, 32,7% (88 763 тыс. мигрантов) имели криминальное прошлое. Показатель депортаций стал самым высоким с 2014 финансового года: в тот год из страны были выдворены почти 316 тыс. мигрантов.

В ноябре газета The New York Times писала, что мигранты, находящиеся в Соединенных Штатах, готовятся к массовой депортации, которую они ожидают после вступления в должность победившего на выборах президента Дональда Трампа в январе.

До этого Трамп рассказывал, что у него есть так называемый план «Операция Аврора». Этот план предполагает арест и депортацию без суда всех нелегальных мигрантов, входящих в венесуэльские банды.

Ранее избранный президент Дональд Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США.

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