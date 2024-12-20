Профессор Миршаймер: Россия находится в шаге от победы на Украине

Россия находится в шаге от победы на Украине. Такую оценку развития событий на фронте дал американский профессор Джон Миршаймер в интервью экс-судье верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, передает РИА Новости.

«Русские в шаге от победы на Украине… (президент РФ Владимир. – ред.) Путин находится в доминирующем положении, по моему мнению…, и он это знает», — подчеркнул он.

По словам Миршаймера, ВС РФ контролируют ситуацию на поле боя. Российская армия, отметил профессор, значительно улучшила свои боевые качества в течение двух лет.

19 декабря министерство обороны России сообщало, что российские военные нанесли удары по местам скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 149 районах.

В ведомстве уточнили, что при выполнении боевых задач солдаты Вооруженных сил РФ применили артиллерийские орудия и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Кроме того, в операциях задействовали ракетные войска и тактическую авиацию.

Ранее в Генштабе РФ назвали украинцев заложниками Запада.