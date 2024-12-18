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В Генштабе РФ назвали украинцев заложниками Запада

Генштаб: простые украинцы стали заложниками цели Запада нанести поражение РФ

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Простые украинские граждане стали заложниками устремлений Запада нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе, передает РИА Новости.

«В стремлении нанести Российской Федерации стратегическое поражение коллективный Запад в качестве заложников своих устремлений использует простых украинцев», — заявил он.

Глава Генштаба добавил, что деструктивная политика киевского режима уже привела Украину к полной зависимости от внешнего управления и зарубежного финансирования. Герасимов указал, что следствием такой политики стала полная утрата государственного суверенитета.

По словам начальника Генштаба российских войск, кризис на Украине остается ключевым фактором формирования военно-политической обстановки как на региональном, так и на глобальном уровнях. Герасимов подчеркнул, что вовлеченность западных стран в противостояние с Россией в украинском конфликте создает серьезные глобальные риски.

Также Герасимов отметил, что США стали участниками конфликта после ударов по территории России дальнобойным оружием, что означает эскалацию боевых действий.

Ранее Герасимов назвал цель атаки ВСУ на Курскую область.

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