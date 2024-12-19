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Российские бойцы за сутки нанесли удары по позициям ВСУ в 149 районах

Минобороны РФ: военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 149 районах

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по местам скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 149 районах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что при выполнении боевых задач солдаты Вооруженных сил РФ применили артиллерийские орудия и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Кроме того, в операциях задействовали ракетные войска и тактическую авиацию.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов [на Украине], скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 149 районах», — говорится в заявлении.

19 декабря пресс-служба министерства обороны РФ рассказала, что военнослужащие страны взяли под свой контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Речь идет о поселке Зеленовка и селе Новый Комар, в боях за которые участвовали подразделения российской группировки войск «Восток».

В тот же день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов со ссылкой на оперативные данные заявил, что группировка ВСУ в донецком городе Курахово получила приказ продержаться до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. По его словам, Киев потребовал от украинских солдат удерживать населенный пункт любой ценой.

Ранее бывший американский разведчик выразил уверенность, что РФ под силу завершить конфликт на Украине за месяц.

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