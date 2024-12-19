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На Западе признали, что «Россия будет чувствовать себя сильнее на любых переговорах»

Президент Литвы Науседа отверг переговоры, так как РФ находится в сильной позиции

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Литвы Гитанас Науседа отверг идею о возможности мирных переговоров по Украине, поскольку Россия находится в сильной позиции. Его слова приводит «Европейская правда».

«Я слышал определенные слухи о мирных переговорах. На мой взгляд, еще слишком рано об этом говорить. Россия сейчас в наступательной позиции, Россия идет вперед, Россия чувствует себя сильнее в любых возможных переговорах. Это не приведет к справедливому и устойчивому миру», — заявил Науседа.

По его словам, в данный момент переговоры будут означать несправедливый и неустойчивый мир. Он призвал усиливать поддержку Украины, чтобы у нее были наиболее прочные позиции на потенциальных переговорах.

Накануне будущий спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что у избранного президента США есть все возможности, чтобы завершить конфликт на Украине в ближайшее время. Также он выразил мнение, что Москва и Киев готовы к началу диалога о мире.

Ранее премьер Словакии раскрыл, чем закончится конфликт для Украины.

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