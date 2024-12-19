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В Германии призвали к выходу страны из Евросоюза

Bloomberg: немецкая «Альтернатива для Германии» призвала ФРГ выйти из Евросоюза

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Shutterstock/hanohiki

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призывает Германию выйти из Евросоюза из-за негативного влияния ЕС на экономику ФРГ. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«В своей предвыборной платформе на внеочередных выборах 23 февраля АдГ призывает к выходу Германии из ЕС и еврозоны, что ознаменовало бы собой серьезный сдвиг в политике Германии», — говорится в сообщении издания.

В беседе с Bloomberg кандидат от АдГ на пост канцлера Германии Алиса Вайдель раскритиковала Европейский союз за разрушение автомобильной промышленности страны и предложила превратить блок в зону свободной торговли.

«Нам нужна свободная торговля между европейскими странами, но нам не нужна вся эта бюрократия», — подчеркнула она.

Автомобильный сектор Германии, по ее словам, был «обманут» запретом ЕС на продажу новых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

16 декабря бундестаг проголосовал за вынесение кабинету министров Шольца вотума недоверия.

Если результаты голосования утвердит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, то в стране состоятся досрочные парламентские выборы. Их назначат на 23 февраля.

Ранее Шольц назвал политического оппонента Мерца «Фрицем».

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