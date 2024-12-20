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Медведев оценил реакцию Зеленского на идею Путина о дуэли с «Орешником»

Медведев: Зеленский попытался показать крутость в публичных оскорблениях Путина
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РИА Новости/Reuters

Оскорбительная риторика украинского лидера Владимира Зеленского по сути своей обращена в сторону избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его мнению, президент Украины пытался «показать свою крутость» посредством публичных оскорблений в адрес российского лидера Владимира Путина. Однако действия Зеленского нельзя объяснить тем, что у него «нервишки сдали» из-за предложения президента РФ провести дуэль между ракетным комплексом «Орешник» и западными системами противовоздушной обороны (ПВО).

Медведев выразил уверенность, что на самом деле Зеленский лишь дал будущему хозяину Белого дома понять, что никаких мирных переговоров между Киевом и Москвой не будет.

«Типа, вот тебе, никаких переговоров с РФ, ибо при таких отношениях они невозможны. Будешь и дальше деньги давать и оружие. Такая риторика освобождает от необходимости соблюдать приличия», — подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности.

В то же время Медведев обратил внимание, что Путин во время прямой линии с гражданами вел себя предельно вежливо и излучал спокойствие. Именно так на публике должен держаться глава большого государства, уточнил он.

Прямая линия с президентом РФ, совмещенная с пресс-конференцией, состоялась 19 декабря. Во время мероприятия российский лидер рассказал, что некоторые западные страны все еще сомневаются в эффективности «Орешника». В связи с этим он предложил зарубежным партнерам Киева устроить «технологическую дуэль» между ракетным комплексом и их системами ПВО.

Комментируя слова Путина, Зеленский прибегнул к оскорблениям. Он задался вопросом, является ли президент РФ «адекватным человеком».

Ранее российский лидер заявил, что лично участвовал в принятии решения о создании «Орешника».

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