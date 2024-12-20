Медведев: Зеленский знает, что ему нереально легализоваться на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский осознает, что ему невозможно легализоваться на посту президента страны, поэтому делает ставки на войну. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Недоносок понимает, что это нереально, и ставит на войну», — написал он.

По мнению Медведева, Зеленский ошибся и здесь, поскольку «он и на войне никому не нужен».

19 декабря Зеленский оскорбительно ответил на идею президента России Владимира Путина устроить «технологическую дуэль» с применением ракеты «Орешник». Он также оскорбил руководство РФ.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский в ответ на предложение заключить с Россией перемирие на Рождество начал «безобразную кампанию» против Венгрии на международной арене и занимается провокацией.

Ранее Орбан призвал сохранять стратегическое спокойствие после оскорблений Зеленского.